COVID-19 : le nombre de nouveaux patients inférieur à 30 pour la 4e journée consécutive

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas du COVID-19 se maintient sous la barre des 30 depuis quatre jours. Jeudi à 0h, 22 nouveaux cas confirmés, quatre décès supplémentaires et 141 guérisons additionnelles ont été recensés. Ainsi, la Corée du Sud dénombre un total de 10 613 cas confirmés, dont 7 757 patients guéris et 229 défunts. 967 individus ont contracté la maladie à l’étranger et les sud-Coréens représentent 91,6 % d’entre eux.Selon les régions, huit patients ont été nouvellement déclarés à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, principaux foyers de la pandémie dans le pays, et six dans la région métropolitaine qui englobe Séoul, la province de Gyeonggi et Incheon. Quatre ont été testés positifs au cours du contrôle d’immigration.Enfin, trois cas ont été signalés à Busan et un dans la province de Gangwon.Dans la capitale, un total de 619 patients ont été enregistrés depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus. L'origine des infections est avant tout les pays étrangers, avec 242 cas importés.