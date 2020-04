Mike Pompeo félicite la Corée du Sud pour l’organisation réussie des législatives en pleine pandémie

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a félicité les sud-Coréens pour le bon déroulement des législatives, organisées sereinement en pleine pandémie du COVID-19.Mike Pompeo a salué « un aspect d’une société libre, ouverte et transparente », ajoutant qu’une telle caractéristique était nécessaire pour mieux faire face à la maladie qui sévit actuellement dans le monde entier et qu’elle était aussi importante pour que la Corée du Sud gère avec succès cette crise sanitaire.Le chef de la diplomatie américaine a également affirmé que l’organisation du scrutin sud-coréen servait de modèle à suivre pour tous les autres pays. Il en a profité pour remercier le pays du Matin clair pour son partenariat en faveur de la paix et de la sécurité dans la région Indo-Pacifique, ainsi que pour l’envoi de kits de dépistage du nouveau coronavirus aux Etats-Unis.L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul, Harry Harris, a lui aussi adressé ses félicitations pour l’organisation réussie du scrutin et la forte participation des sud-Coréens qui, selon lui, témoignent de leur sacrifice pour la démocratie.