COVID-19 : le gouvernement approuve le projet de subvention d’urgence

Photo : YONHAP News

Afin de fournir une subvention d’urgence en cas de catastrophe aux 70 % des foyers dont les revenus sont les plus bas, le conseil des ministres a approuvé, ce matin, le projet d’additif budgétaire de 7 600 milliards de wons, soit environ 5,7 milliards d’euros. Ainsi, les familles bénéficiaires peuvent toucher une enveloppe allant jusqu’à 1 million de wons, environ 750 euros, alors que l’économie mondiale risque de connaître une récession en raison de la propagation du COVID-19.Cependant, parmi lesdits foyers, ceux dont les revenus annuels dépassent 20 millions de wons, près de 15 000 euros, ou pour qui l’addition des assiettes financières sur les fortunes est supérieure à 900 millions de wons, un peu plus de 674 000 euros, ne pourront pas percevoir cette subvention.Pour financer ce projet, l’exécutif n’envisage pas d’émettre de nouvelles obligations mais de recourir à une modification du budget déjà approuvé et à différents fonds disponibles gérés par l’État. Concernant les 20 % des 9 700 milliards de wons, soit 7,3 milliards d’euros, nécessaires, le gouvernement a décidé de maintenir son schéma initial selon lequel les autorités locales assument 20 % de l’ensemble des subventions.Quant à la municipalité de Séoul, qui dispose d’une marge de manœuvre financière plus ample que les autres, l’administration projette de lui en faire assumer 30 %.