Anniversaire de Kim Il-sung : possible absence de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord fêtait, hier, le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, le jeune leader, Kim Jong-un, ne serait pas allé se recueillir au palais du Soleil Kumsusan où reposent son grand-père et son père embaumés. Du moins, pour l’heure, sa présence à la cérémonie commémorative n’a pas encore été confirmée.D'après les informations relayées, ce matin, par l’agence de presse centrale nord-coréenne (KCNA), des dizaines de cadres principaux du Parti des travailleurs et de l’exécutif se seraient déplacés au mausolé. Cependant, le jeune dirigeant n’apparaît sur aucune des photos ou vidéos et les commentaires ne font pas état de sa présence, alors que l'on peut seulement voir un panier de fleurs envoyé en son nom.De l’avis des observateurs, l'homme fort de Pyongyang se serait abstenu de sortir, sur fond de propagation du COVID-19 dans le monde entier, bien que le pays communiste affirme ne pas être affecté par la pandémie.A Séoul, le ministère sud-coréen de la Réunification a estimé que si Kim était effectivement absent du palais du Soleil lors de cet anniversaire, ce serait un fait rarissime. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le petit-fils du fondateur de la Corée du Nord n’a pas manqué de rendre hommage aux dépouilles de ses prédécesseurs, Kim Il-sung et Kim Jong-il, lors de leur anniversaire de naissance.