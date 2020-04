Législatives 2020 : Moon Jae-in exprime sa gratitude aux électeurs

Photo : YONHAP News

Suite à la victoire écrasante du Minjoo, le parti au pouvoir, aux élections législatives se tenaient hier, le président de la République a publié, cet après-midi, un communiqué via son porte-parole.Dans ce message, Moon Jae-in a d’abord tenu à remercier les citoyens pour avoir permis la bonne tenue de ce scrutin malgré la diffusion du COVID-19, grâce notamment à leur coopération et leur participation actives, ce qui a émerveillé, de nouveau, le monde entier. Et d’ajouter que le taux de participation record « miraculeux », enregistré dans le respect des directives sanitaires et de la distanciation sociale, a fait dévoiler, en plein jour, la véritable volonté du peuple. Une détermination qui a, selon lui, donné de la force au gouvernement qui s’efforce de surmonter la crise nationale causée par la maladie.Dans la foulée, le chef de l’État s’est engagé à écouter, plus modestement, la voix de ses compatriotes, afin de faire face à cette catastrophe inédite, avant de conclure par ces mots : « Chers citoyens, je suis fier de vous, j’ai beaucoup de respect pour vous ».