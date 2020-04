Photo : YONHAP News

Si ce matin la Corée du Sud était sous un grand soleil, les nuages se sont progressivement imposés un peu partout pour laisser place à un ciel blanchâtre dans l’après-midi.De son côté, le mercure monte jour après jour pour atteindre un niveau pré-estival aujourd’hui. Les températures grimpent jusqu’à 18°C à Busan, 21°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et enfin 25°C à Séoul et à Daejeon.Malheureusement, le soleil laissera sa place à la pluie toute la journée de vendredi. Météo-Corée prévoit des précipitations sur tout le territoire avec des températures qui n’atteindront que 17°C dans la capitale et à Busan.