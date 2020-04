Photo : YONHAP News

Fermée à cause des élections législatives hier, la Bourse de Séoul a rouvert ses portes aujourd’hui mais termine la séance de ce jeudi en faisant du surplace. Le Kospi, son indice de référence, ne perd que 0,01 point et finit à 1 857,07 points. Par contre, le Kosdaq prend 13,14 points et clôt la journée à 623,43 points.Concernant les devises, la monnaie sud-coréenne perd de sa valeur. À la fermeture des transactions financières, l’euro s’achète 1 338,05 wons (+7,05 wons) et le dollar américain 1 228,70 wons (+11,40 wons).