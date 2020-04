COVID-19 : Wellington souhaite une coopération sanitaire avec Séoul

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est entretenue, hier, au téléphone, avec son homologue néo-zélandais, à la demande de celui-ci.Winston Peters, qui est également vice-Premier ministre, s’est d’abord félicité du bon déroulement des législatives que la Corée du Sud a su assurer la veille, malgré l’état d’alerté lié au nouveau coronavirus. Ensuite, il a apprécié la gestion exemplaire de la crise pandémique par le gouvernement sud-coréen, avant de souhaiter que les deux pays s’entraident plus étroitement en matière de prévention sanitaire.Kang Kyung-wha et Winston Peters se sont accordés pour souligner que la solidarité mondiale était primordiale afin de mieux faire front commun contre le COVID-19. Du coup, Kang a affirmé que Séoul partagerait activement ses expériences en la matière avec la communauté internationale.A son tour, Peters a remercié l'administration Moon d’avoir apporté son soutien afin que les ressortissants néo-zélandais puissent regagner leur nation depuis le pays du Matin clair. Et il a promis de coopérer activement de sorte que les sud-Coréens puissent faire le chemin inverse.Petit rappel : Jusqu’à présent, 700 expatriés sud-coréens ont pu rentrer chez eux sains et saufs grâce à la coopération de Wellington.Ce n’est pas tout. Séoul et Bruxelles sont aussi à coude-à-coude. Le même jour, Kang Kyung-wha a discuté au téléphone avec son homologue de l’Union européenne. Ils ont jugé, d’une seule voix, impératif de forger une plus large coopération multilatérale pour juguler la pandémie du COVID-19 qui a provoqué une crise inédite à l’échelle internationale.Josep Borrell, le haut représentant de l'UE aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, s’est félicité des mesures que Séoul a déployées avec succès dans la lutte contre la maladie. Et il a fait savoir que l’Union prévoyait d'organiser un sommet avec la Corée du Sud dans un proche avenir.