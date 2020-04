Aide publique au développement : Séoul enregistre la plus grande hausse annuelle depuis 10 ans

Photo : YONHAP News

Selon les statistiques provisoires publiées hier, la Corée du Sud occupe la 15e place parmi les 29 pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En effet, sa contribution a atteint l’année dernière 2,52 milliards de dollars, soit une hausse de 160 millions de dollars en un an. En termes de valeurs, les Etats-Unis sont premiers avec 34,61 milliards de dollars, suivis de l’Allemagne qui totalisant 23,8 milliards.Cependant, Séoul arrive en tête au niveau de la croissance annuelle de l’aide publique au développement enregistrée au cours des dix dernières années, avec 11,9 % en moyenne entre 2010 et 2019. Viennent ensuite la Hongrie et l’Allemagne, qui ont affiché une augmentation respective de 10,5 % et 7 %.Alors que quelques nations, telles que l’Espagne et la Grèce, ont décidé de réduire leur contribution depuis la crise financière mondiale et suite à la récession économique intérieure, la hausse annuelle moyenne était de seulement 2,4 % par pays. Le pays du Matin clair affiche donc un taux cinq fois plus important.Le CAD a vu le jour en 1961 dans le but d’établir un système de coopération international concernant l’aide publique au développement. La Corée du Sud a rejoint ce club des donateurs en 2010, devenant son 24e membre.