COVID-19 : le Trésor américain autorise l'envoi d'équipements de protection individuelle à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington a inclus les équipements de protection individuelle (EPI) dans la liste des articles contre le COVID-19. Ceux-ci sont destinés aux pays soumis à des sanctions, comme la Corée du Nord, l’Iran et le Venezuela.D’après l’information relayée aujourd’hui par Radio Free Asia (RFA) et la Voix de l’Amérique (VOA), le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a posté, hier heure locale sur sa page web, une directive en ce sens, intitulé « l’aide humanitaire et le commerce face à la propagation du nouveau coronavirus ».Pour être plus précis, l’OFAC limite toujours l’accès du régime de Kim Jong-un aux systèmes financiers internationaux mais autorise quelques activités spécifiques des organisations non gouvernementales (ONG) dans ce pays. Dans le cadre de la prévention de la pandémie, l'apport de kits de dépistage, de masques à oxygène, de masques de protection et de médicaments est exempté des sanctions. S’y ajoutent l’offre de prestations médicales d’urgence ainsi que le virement de devises à des fins non-commerciales allant jusqu’à 5 000 dollars.Par ailleurs, les ONG peuvent exporter ou réexporter au régime de Kim Jong-un des aliments, des vêtements, des produits médicaux et sanitaires ainsi que des équipements liés à l’eau potable, sous réserve d’une « autorisation générale ». Cependant, si elles souhaitent conclure de nouveaux contrats avec Pyongyang afin d’offrir des services aux classes vulnérables nord-coréennes, il leur faut obtenir une « autorisation spéciale ».La semaine dernière, le Trésor américain avait annoncé que l’OFAC reconnaîtrait de nouvelles dérogations pour que les mesures coercitives contre certaines nations, dont la Corée du Nord, n’entravent pas cette assistance humanitaire dans le combat contre la pandémie.