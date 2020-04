Législatives 2020 : 6 candidats élus sur 10 sont des quinquagénaires

Photo : YONHAP News

On en sait un peu plus sur les profils des candidats qui ont remporté les législatives de mercredi dernier. Parmi les 300 nouveaux députés de la 21e Assemblée nationale, ils sont 151 à effectuer leur premier mandat parlementaire, soit 50,3 % des effectifs, contre 132 novices il y a quatre ans. Il s’agit du niveau le plus haut depuis la 17e législature qui a enregistré 62,5 %. Cette hausse s’explique par le fait que les partis politiques ont voulu privilégier de nouveaux visages dans le cadre de l’investiture de leurs candidats.Selon les tranches d’âge, plus de la moitié des élus sont des quinquagénaires (59 %). Viennent ensuite, par ordre décroissant, les sexagénaires (23 %), les quadragénaires (12,7 %), les trentenaires (3,7 %), les septuagénaires (1 %) et les jeunes âgés de 29 ans ou moins (0,7 %). La benjamine est une novice de 27 ans, élue sur la liste proportionnelle du Parti de la Justice, petite formation progressiste. On compte deux doyens âgés de 72 ans, l’un appartenant au Minjoo, le parti au pouvoir, et l’autre au Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition.En termes de longévité, Park Byeong-seug de la formation présidentielle arrive en tête, en réussissant à décrocher son sixième mandat parlementaire. Selon les sexes, la législature prochaine sera la plus féminisée dans l’Histoire du pays, avec 57 députées femmes, soit 19 % des 300 sièges. Parmi elles, 20 élues sont du parti du président Moon Jae-in.Selon les derniers chiffres publiés par la Commission électorale nationale (NEC), sur les 43 994 247 électeurs, 29 126 396 ont voté aux législatives 2020, ce qui porte le taux de participation définitif à 66,2 %.