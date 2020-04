COVID-19 : les ministres femmes des Affaires étrangères de 9 pays organisent une réunion en ligne

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est entretenue avec huit homologues féminins, lors d’un rendez-vous en visioconférence organisé hier soir. L’objectif est de se pencher sur l’égalité des sexes et le rôle des femmes dans la lutte contre le nouveau coronavirus.Cette réunion a été présidée par la cheffe de la diplomatie espagnole Arancha González. Avec l'Espagne et la Corée du Sud, y étaient conviées les ministres de l'Australie, de la Suède, du Kenya, du Salvador, de la Jamaïque, de la Colombie et de l'Indonésie.Lors de cette conférence virtuelle, Kang Kyung-wha a exprimé ses inquiétudes quant aux difficultés sociales et économiques auxquelles les femmes sont confrontées suite à la dernière pandémie. Dans la foulée, elle a invité la communauté internationale à conjuguer tous ses efforts afin d’y remédier.Par ailleurs, Kang a fait part aux participantes des diverses politiques de Séoul visant à apporter un soutien aux femmes concernant la garde d’enfant ou les tâches domestiques, et à leur permettre de maintenir leur travail professionnel. Ses homologues ont, pour leur part, présenté les mesures de leur gouvernement qui ont pour but de protéger les femmes et de favoriser l’égalité des sexes.