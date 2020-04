COVID-19 : avec 22 nouveaux cas, le gouvernement prépare « le retour à la normale »

Photo : YONHAP News

Vendredi à 0h, 22 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont 14 importés ont été recensés dans le pays. Avec un décès supplémentaire et 72 guérisons additionnelles, la Corée du Sud compte un total de 10 635 contaminations dont 230 morts et 7 829 individus guéris.Selon les régions, quatre malades ont été signalés dans la région métropolitaine : deux à Séoul, un à Incheon et un dans la province de Gyeonggi. A Gwangju, deux nouveaux cas importés ont été déclarés. Quant à Daegu, principal cluster de l'épidémie du pays, aucun cas n’a été enregistré, mais dans la province de Gyeongsang du Nord, quatre habitants supplémentaires ont contracté le SRAS-CoV-2. 11 nouveaux patients ont été atteints par la maladie et placés immédiatement en quarantaine à l’aéroport international d’Incheon.Alors que la progression de la pandémie semble ralentir dans le pays, dont le bilan fait état de moins de 50 nouveaux cas quotidiens depuis plus d’une semaine, le gouvernement prépare tout doucement des « mesures sanitaires adaptées au quotidien », en remplacement de la distanciation sociale. Les autorités sanitaires se veulent néanmoins prudentes, certaines sources d’infection n’ayant pas été identifiées.Dans ce contexte, d’après un récent sondage, 64 % des Séouliens estiment qu’il est encore prématuré d’adoucir les dispositifs liés à la distanciation sociale, considérant que les étincelles de recrudescence brusque de l’épidémie ne sont pas entièrement éteintes. Cette enquête a été réalisée par l’institut Global Research, à la demande de la municipalité de Séoul, auprès de 1 000 adultes entre dimanche et mardi.