Emploi en berne : le gouvernement annoncera ses politiques de stabilisation la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances, Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre de la Corée du Sud, a organisé ce matin une réunion interministérielle pour faire le point sur l’emploi. Y étaient présents, notamment, le ministre du Travail et de l’Emploi, le chef de l’Institut national des statistiques (Kostat) ainsi que deux conseillers présidentiels chargés respectivement de l’économie et du travail à la Cheongwadae.Les participants ont d'abord constaté le mauvais bilan du marché de l'emploi pour le mois de mars. Sous le coup du COVID-19, le nombre des employés a diminué de 195 000 personnes en glissement annuel. Il s’agit de la chute la plus importante depuis mai 2009, lorsque le pays était sous l’impact de la crise financière mondiale. Le taux d’emploi a, lui, atteint 59,5 % chez les personnes âgées de 15 ans ou plus, et 65,4 % parmi celles de 15 à 64 ans, accusant une baisse respectivement de 0,9 et 0,8 point en un an.Le nombre de ceux qui sont en arrêt temporaire de travail a augmenté de 1,26 million par rapport à la même période l’an dernier, pour enregistrer un nouveau record historique de 1,60 million, soit presque le double du dernier plus haut niveau, en août 2014, à savoir 878 000.Lors de cette consultation, l’exécutif a attiré l’attention sur les secteurs des services tels que l’hôtellerie, la restauration, les ventes de gros et au détail, et l’éducation, dont les emplois sont particulièrement menacés. D’autant plus que cela affecte les travailleurs journaliers ou intérimaires qui ne sont pas couverts par l’assurance-chômage, sans oublier les petits commerçants et micro-entrepreneurs.Comme les incertitudes devraient persister encore, au regard des facteurs internes et externes, le gouvernement a décidé de présenter, la semaine prochaine, un train de politiques visant à stabiliser les emplois. Son plan consiste en quatre volets : le maintien des emplois, le soutien aux chômeurs, la création de nouveaux emplois en urgence et un dispositif destiné aux travailleurs qui ne bénéficient pas du filet de sécurité sociale malgré leur grande précarité.