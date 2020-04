Législatives 2020 : Moon Jae-in s’engage à redoubler d’efforts pour surmonter la crise du COVID-19

Photo : YONHAP News

Suite à la victoire éclatante du Minjoo, le parti au pouvoir, aux législatives de mercredi, le président de la République, Moon Jae-in, a manifesté, hier, sa volonté de déployer tous ses efforts afin de surmonter une panoplie de difficultés engendrées par la propagation du COVID-19.Ainsi, la Cheongwadae, forte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, va se concentrer, dans un premier temps, sur la lutte contre la pandémie. Le bureau présidentiel devrait, par exemple, inciter les nouveaux élus à adopter sans tarder le second volet du projet d’additif budgétaire pour achever la distribution des subventions d’urgence le mois prochain, tout en élaborant des mesures plus drastiques visant à relancer l’économie du pays.La Maison bleue prépare également le « post-COVID-19 », en réexaminant les « cents principaux projets » de l’État, à l'occasion du troisième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Moon. Ceux-ci concernent entre autres la législation des mesures de déréglementation pour la promotion des industries dites « à distance », telles que l’éducation ou le travail à domicile.Enfin, de l’avis des observateurs, à l’occasion du 70e anniversaire de la guerre de Corée, le 25 juin prochain, l’exécutif devrait remettre sur les rails son projet de coopération intercoréenne.D’autre part, grâce notamment à la gestion du nouveau coronavirus jugée efficace, la côte de popularité du chef de l'Etat a progressé de 2 points en une semaine, atteignant 59 %, soit son plus haut niveau depuis octobre 2018, contre 33 % d’avis négatifs. C’est le résultat du sondage effectué par l’institut Gallup Corée, lundi et mardi, auprès de 1 400 adultes. Son niveau de confiance s'élève à 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.