COVID-19 : le Minjoo dissout son comité électoral pour combattre le coronavirus

Photo : YONHAP News

Après avoir obtenu une majorité confortable lors des dernières législatives, le Minjoo, le parti de Moon Jae-in, et son parti satellitaire, le Parti des citoyens, sont à pied d’oeuvre pour chercher à ouvrir l’ère « post-électorale ». A l’occasion de la cérémonie de dissolution de leur camp électoral, les deux formations se sont engagées à focaliser davantage d’efforts pour contenir le COVID-19 et redresser l’économie en berne.Le patron du parti gouvernemental a réaffirmé qu’il fallait tenir la promesse électorale de son parti, notamment celle de distribuer la subvention d’urgence en cas de catastrophe à tous les citoyens. Pour l’heure, le gouvernement reste cependant réticent à cette proposition, envisageant de l’octroyer à seulement 70 % des foyers les plus démunis. Lee Hae-chan a également manifesté sa volonté de proposer à temps d’autres mesures destinées à relancer rapidement l’économie et sauvegarder l’emploi.Par ailleurs, les membres de la direction du Minjoo se sont montrés divisés quant à la coalition avec le Minjoo ouvert, la formation mineure au scrutin proportionnelle créée par des déserteurs du parti au pouvoir. Le secrétaire général du Minjoo, Yun Ho-jung, a coupé court à cette éventualité, mais le membre suprême du parti, Sul Hoon, a estimé pour sa part que les trois élus à la proportionnelle de la formation minoritaire devraient se mettre du côté du camp présidentiel.