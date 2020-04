La BOK prêtera jusqu’à 10 000 milliards de wons aux établissements financiers

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé, hier, de prêter de l’argent aux banques, aux sociétés boursières et aux compagnies d’assurance, en prenant en hypothèque les obligations des entreprises performantes dont la note de crédit est supérieure à AA-.Les établissements financiers peuvent ainsi contracter ces crédits hypothécaires auprès de la banque centrale du pays pour une échéance allant jusqu’à six mois avec un taux d’intérêt autour de 1,5 % d’ici trois mois. Le fonds affecté à ces prêts est de 10 000 milliards de wons, environ 7,56 milliards d'euros. La BOK envisage de prolonger la période de l’offre de vente de ces produits et d’augmenter le fonds alloué en fonction de la demande du marché.A noter que ce nouveau système de prêt a pour but d’empêcher les institutions financières d’éprouver des difficultés à s’approvisionner en liquidité, en cas de prolongation de la crise du COVID-19. Toutefois, les inquiétudes pesant sur les marchés des obligations des entreprises semblent être plus ou moins dissipées depuis début avril.