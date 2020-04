Photo : YONHAP News

« Parasite » de Bong Joon-ho, qui a remporté, cette année, quatre récompenses aux Oscars, est devenu le film le plus vu dans la catégorie des films en langues étrangères et indépendants sur Hulu, une plateforme américaine de vidéo à la demande.Selon des médias étrangers tels que IndieWire ou The Wrap, le long-métrage sud-coréen, disponible depuis le 8 avril dernier sur Hulu, a battu tous les records en une semaine parmi les films du même genre. Il est également devenu le deuxième le plus visionné de toutes les productions disponibles sur cette plateforme. La comédie noire a ainsi dépassé des grands succès hollywoodiens tels que « How to Train Your Dragon III », « Quiet Place », « Transformers: the Last Knight » et « Creed II ».Hulu est le numéro 3 sur le marché des services par contournement, derrière Netflix et Amazon Prime Video.La dernière Palme d’or du festival de Cannes a rapporté, jusqu’à présent, un total de 254 millions de dollars à travers le monde, dont 53 millions rien qu'en Amérique du Nord.