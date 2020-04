Photo : YONHAP News

Une fois n’est pas coutume, la pluie s’est invitée dans le ciel coréen. Toute la journée, les gouttes sont tombées sur tout le territoire, sans exception. Malgré les précipitations, le soleil a, par intermittence, pointé son nez, sans toutefois arrivé à percer complètement l’épaisse couverture nuageuse.Qui dit pluies, dit baisse des températures. Le mercure a enregistré une forte chute par rapport à jeudi avec des maximales qui n’ont atteint que 15°C à Séoul, 16°C à Busan et à Daegu, et enfin 20°C à Daejeon et sur l’île méridionale de Jeju.Le week-end ne sera pas beaucoup mieux à première vue. Les prévisions de Météo-Corée annoncent une légère accalmie demain après-midi, mais un retour des précipitations sur tout le pays dimanche.