Photo : YONHAP News

Tous les voyants sont au vert en ce vendredi pour la Bourse de Séoul. Le Kospi, son indice de référence, grimpe de 3,09 %, soit 57,46 points, et repasse au-dessus des 1 900 points, pour terminer à 1 914,53 points. L’indice des valeurs technologiques est lui aussi sur une bonne dynamique avec un bond de 1,82 %, soit 11,36 points. Le Kosdaq clôt la séance à 634,79 points.Du côté des transactions financières, le won sud-coréen est en forme face aux devises européenne et américaine. À la fermeture du marché, l’euro s’achète 1 321,42 wons (-16,63 wons) et le dollar américain 1 217,90 wons (-10,80 wons).