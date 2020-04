Trump : la Corée du Sud est le meilleur exemple en matière de lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu, samedi soir, au téléphone, avec son homologue américain au sujet de la coopération bilatérale dans la lutte contre le nouveau coronavirus.Durant cette conversation de 30 minutes organisée à la demande de Donald Trump, ce dernier s'est d’abord félicité de la tenue réussie des législatives sud-coréennes le 15 avril, et surtout de la grande victoire du parti au pouvoir. Moon Jae-in a expliqué que la récente amélioration de la situation liée au COVID-19 y avait fortement contribué.Le numéro un américain a également remercié Séoul d’avoir soutenu l’exportation de kits de dépistage aux Etats-Unis, dans le respect de l’alliance entre les deux pays. D’après lui, la Corée du Sud sert d’exemple avec la meilleure réaction face à l’épidémie, dans un contexte où de nombreuses nations traversent une période difficile.La situation de la péninsule coréenne s'est aussi invitée à leur discussion. Moon a apprécié l'intervention active de son interlocuteur dans le dossier nord-coréen et Trump a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts.Lors de cet entretien téléphonique, les deux hommes ont également partagé la nécessité de considérer comme une aide humanitaire l’apport de matériels de protection à la Corée du Nord dans son combat contre le COVID-19. Dans ce cadre, les regards se tournent vers une éventuelle discussion entre Séoul, Washington et Pyongyang.Ces deux leaders n'ont cependant pas abordé les négociations sur le partage des frais pour le stationnement des soldats américains sur le territoire sud-coréen, qui peinent toujours à aboutir.