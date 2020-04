La rentrée scolaire en ligne se poursuit pour les élèves de petite classe

Photo : YONHAP News

Suivant le modèle de leurs aînés, 1 460 000 écoliers des classes de CP, CE1 et CE2 ont commencé aujourd'hui leurs cours virtuels. Tous les 5 400 000 enfants et adolescents de Corée du Sud ont ainsi débuté leur année scolaire 2020-2021, décalée en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, et en ligne.Les petits des classes de CP vivront leur cérémonie d'entrée à l'école virtuellement. Jugés moins habiles à l'apprentissage via des appareils intelligents, ils suivront avec les écoliers de CE1, des cours en vidéo enregistrés à l'avance par la chaîne de télévision éducative EBS. Des matériels nécessaires aux cours virtuels leur ont déjà été fournis.Face à ce déroulement des cours inédit, les autorités scolaires ont procédé à une amélioration de la capacité et de la stabilité des serveurs. En effet, l'accès aux plateformes publiques d'enseignement à distance et aux cours d'EBS accuse souvent des retards.Concernant le début des cours aux classes, cette fois hors ligne, le ministère de l'Education a annoncé que rien n'était encore fixé, avant d'ajouter qu'il dépendrait de l'évolution de la situation et serait lui aussi progressif, comme l'a été la rentrée scolaire virtuelle.Par ailleurs, tous les lycéens doivent passer ce vendredi leur premier examen d’évaluation national de l’année 2020, initialement prévu le 12 mars dernier, mais cette fois-ci, ils le passeront de chez eux. Ils recevront les questionnaires à l’école le jour de l’examen et rentreront chez eux pour y répondre. La présence à l’examen seule sera vérifiée, alors que les questionnaires ne seront pas notées. Les étudiants ne seront donc pas évalués.