COVID-19 : la distanciation sociale assouplie dans certaines installations

Photo : YONHAP News

Dimanche, le nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 a chuté à 8, avant de s’élever à 13, ce lundi à 0h. Ainsi, la Corée du Sud compte un total de 10 674 contaminations, dont 76 % ont été guéris, soit 8 114 individus. Quant au nombre de décès, il a augmenté de 2 pour atteindre 236.Hier, c’était donc la première fois en deux mois qu’on recensait moins de 10 nouveaux cas, mais, malgré cette baisse considérable, le gouvernement a décidé d’appliquer une distanciation sociale « assouplie » durant 16 jours, à savoir entre le 20 avril et le 5 mai.Résultat, les installations externes comme les parcs nationaux, qui présentent un faible risque de contamination, rouvriront leurs portes. Les stades de baseball pourront accueillir des matchs sans public. Les événements indispensables comme les examens ou concours d’entrée pourront avoir lieu à condition de respecter les dispositifs de protection.En revanche, les autorités sanitaires déconseillent toujours l’ouverture des salles de sport, des instituts privés et des établissements religieux.Si cette distanciation sociale allégée porte ses fruits, le gouvernement lancera une nouvelle campagne plus souple à partir du 6 mai.