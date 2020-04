60e anniversaire de la révolution du 19 avril : Moon s'engage à protéger les emplois

Photo : YONHAP News

Une cérémonie a été organisée, hier, pour commémorer la révolution du 19 avril, un mouvement estudiantin né au printemps 1960 en protestation contre les fraudes électorales du gouvernement de Seung-man Rhee. C'est la première fois que le président Moon Jae-in a assisté à cet événement célébrant ce soulèvement historique.Le chef de l'Etat a souligné que ce mouvement avait débouché sur une série de soulèvements populaires pour la démocratie : les mouvements sanglants de 1979 et 1987 contre la dictature militaire, ainsi que les « rassemblements à la bougie » en 2016 qui ont abouti à la destitution de l'ancienne présidente, Park Geun-hye. Pour lui, cette tradition permet au peuple de s'unir, aujourd'hui encore, pour surmonter le COVID-19.Le locataire de la Maison bleue a ensuite déclaré qu'il était urgent de protéger les emplois afin de sauver l'économie nationale, sévèrement frappée par l'épidémie du nouveau coronavirus. Et ce malgré les relativement bonnes prévisions du Fonds monétaire international (FMI), qui placent le pays du Matin clair en tête des 36 nations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en termes de croissance pour cette année.Moon Jae-in s'est donc engagé, d'une part, à soutenir les entreprises qui maintiennent leurs emplois et d'autre part, à renforcer la protection sociale pour les citoyens ayant perdu leur travail. Face à la crise économique, il a surtout prôné la solidarité et la coopération, que toute la population du pays est en train de prouver dans sa lutte quotidienne contre cette crise sanitaire sans précédent.