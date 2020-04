DMZ : l'armée sud-coréenne reprend les recherches des restes de soldats

Photo : YONHAP News

L’opération de déminage et de recherche des restes des soldats tués pendant la guerre de Corée reprend aujourd’hui dans la partie sud-coréenne de la Zone démilitarisée (DMZ).Elle se déroule dans le cadre du projet, lancé l’an dernier suite à l'accord militaire signé le 19 septembre 2018 entre Séoul et Pyongyang, de fouilles sur la crête d'Arrowhead, l'un des champs de bataille les plus féroces du combat fratricide.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, cette entente intercoréenne a contribué à faire baisser la tension militaire et a permis d'accéder des zones de la DMZ, fermées depuis plus de 66 ans.En 2019, 2 030 morceaux d'os, qui auraient appartenu à environ 261 soldats tués entre 1950 et 1953, et 67 476 objets ont été découverts. Et ces deux dernières années, les autorités militaires ont également réussi à identifier les corps de sept soldats morts pour la patrie.C'est aussi pour cette raison que le ministère a décidé de mettre en place un plan de prélèvement massif d'échantillons ADN sur les familles des militaires disparus.Actuellement, environ 40 000 personnes y ont participé, mais, selon les autorités militaires, il faut encore obtenir de nombreuses empreintes génétiques pour les dépouilles des 123 000 des 133 000 soldats à retrouver.