Séoul relance le projet de connexion des lignes ferroviaires intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement compte remettre sur pied le projet de reconnexion des lignes ferroviaires intercoréennes, suspendu il y a environ un an, face à l’impasse dans laquelle se trouvaient les relations de Pyongyang avec Séoul et Washington.Dans ce cadre, le ministère sud-coréen de la Réunification tiendra ce jeudi une réunion afin de reconnaître les travaux de restauration du tronçon de 110,9 km entre Gangneung et Jejin, actuellement coupé, comme un projet intercoréen.Dans un contexte où le Nord ne répond pas à l’appel à la coopération lancé par le Sud, Séoul va d’abord se concentrer sur la restauration de la partie sud-coréenne. Cette initiative de rétablissement de la ligne reliant Gangneung à Jejin pourra également bénéficier de l’exemption de l’étude de faisabilité préalable.Parallèlement, le gouvernement sud-coréen se prépare à organiser une cérémonie de lancement des travaux à la gare de Jejin, dans la province de Gangwon, à l’occasion du 2e anniversaire du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un du 27 avril 2018.Le porte-parole du ministère de la Réunification a expliqué la reprise des travaux par la volonté du Sud de respecter l’accord intercoréen et de répondre à la demande des habitants de cette région. Selon Yeo Sang-key, cette reconnexion contribuera considérablement au développement de l’économie locale.