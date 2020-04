COVID-19 : l'Iran dénonce les sanctions américaines

Photo : YONHAP News

L'Iran ne peut pas importer de kits de dépistage du nouveau coronavirus fabriqués en Corée du Sud, à cause des sanctions américaines décrétées à son encontre. C'est ce qu'a dénoncé, hier, le ministère iranien de la Santé, en rendant publique une lettre échangée entre des banques sud-coréenne et iranienne.En effet, dans ce communiqué, une banque sud-coréenne annonce ne pas être en mesure d'accepter la lettre de crédit d'importation émise par l'institution financière du pays du Moyen-Orient. Il s'agit de kits de dépistages dont la valeur atteint 5,3 milliards de wons, soit un peu plus de 4 millions d'euros.Washington a expliqué, début d'avril, que leurs sanctions contre Téhéran ne s'appliquaient pas aux échanges à but humanitaires. Or, ils n'auraient pas encore levé les restrictions liées aux accréditifs d'importation pour le commerce de nature caritative.Selon l'ambassade de Séoul en Iran, les transactions de ces matériels de tests du COVID-19 s'effectueront, non pas par lettre de crédit, mais par mandat télégraphique. Par conséquent, le communiqué échangé entre les banques des deux pays n'aura pas d'effet. Les kits « made in Korea » pourront donc arriver entre les mains des autorités sanitaires iraniennes vers la fin du mois d'avril.Téhéran recense au total quelque 82 000 malades infectés au nouveau coronavirus, dont 5 100 sont décédés.