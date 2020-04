Covid-19 : coopération fructueuse entre Séoul et Tashkent

Photo : KBS

La coopération en matière de lutte contre le nouveau coronavirus s’est concrétisée entre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan. En effet, en raison d'infrastructures hospitalières peu développées et de système sanitaire qui laissent à désirer, le pays d'Asie centrale s’est contenté de fermer toutes ses frontières pour freiner la propagation de l'épidémie.Pour optimiser son combat contre la pandémie, le gouvernement ouzbek a fini par demander au pays du Matin clair d'envoyer des personnels spécialisés. Choi Jae-wook, professeur en médecine préventive, y a été dépêché d’urgence. En tant que conseiller spécial, l'expert sud-coréen a contribué à l'élaboration de mesures anti-COVID-19 : le suivi des cas confirmés via une application mobile et le confinement des contaminés, entre autres.Tashkent a d'ailleurs décidé d'affréter un appareil spécial pour le vol retour du professeur Choi, tous les transports aériens étant suspendus. Cet avion arrivera ce dimanche à Séoul, avec à son bord des expatriés sud-coréens en Ouzbékistan souhaitant rentrer chez eux.