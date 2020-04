Les échanges intercoréens se font de plus en plus rares

Photo : YONHAP News

L’enlisement des relations entre Séoul et Pyongyang l’année dernière se voit sur les chiffres. Selon le Livre blanc de la réunification 2020, publié aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Réunification, aucun individu nord-coréen n’a effectué de visite dans la partie sud de la péninsule.Ainsi, le nombre de visiteurs nord-coréens au Sud et celui de leurs confrères sud-coréens au Nord se sont élevés respectivement à 0 et 9 835 en 2019, contre 809 et 6 689 en 2018. La plupart des sud-Coréens ayant franchi la frontière intercoréenne travaillent dans le bureau de liaison intercoréen à Gaeseong en territoire nord-coréen. En effet, leurs allers-retours sont comptabilisés comme des visites au Nord. Cela signifie que les échanges humains entre les deux Corées se sont de facto affaiblis considérablement.Même constat pour les transports en 2019. Aucun navire ou avion n’a traversé la frontière, dans un sens ou dans l'autre. Rappelons que le nombre des va-et-vient en bateau et avion était de 1 et de 82 en 2018, l’année où les échanges nord-sud étaient nombreux dans le secteur du sport et dans le cadre des projets de reconnexion des voies ferrées et des routes transfrontalières. Par ailleurs, les visites croisées par voie terrestre, sont aussi réduites à 4 244 l’année dernière contre 5 999 un an plus tôt.Enfin, l'aide humanitaire gouvernementale au régime communiste en 2019 s’est élevée à 10,6 milliards de wons, environ 8 millions d’euros, alors que l'assistance au niveau privé a atteint, quant à elle, 17 milliards de wons, soit 12 millions d’euros.