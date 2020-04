Le chef du gouvernement plaide pour une exécution immédiate du soutien d'urgence

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a appelé les partis au pouvoir et d'opposition à valider sans tarder le deuxième volet du projet d’additif budgétaire soumis afin de mieux faire face à l'impact du nouveau coronavirus.Selon Chung Sye-kyun, la population sud-coréenne est de plus en plus poussée au bord du gouffre, d’où l’importance de son adoption rapide par l'Assemblée nationale.Rappelons que le gouvernement a proposé, le 16 avril dernier, un nouvel additif au bugdet afin d’octroyer une aide financière d’urgence à 70 % des foyers les plus modestes. Le montant de cette subvention atteindra au maximum 1 million de wons, environ 756 euros, pour un foyer composé de quatre membres.Le chef du gouvernement a ainsi mis en avant l’importance de son exécution immédiate, compte tenu de la gravité de la situation. Chung est aussi revenu les chiffres publiés par le Fonds monétaire international (FMI), qui a misé sur une contraction de 3 % du PIB mondial et de 1,2 % pour l’économie sud-coréenne en 2020. Il s’agit en effet d'un niveau jamais atteint depuis la crise financière asiatique de 1997, même si une baisse de 1,2 % est la moins importante des pays membres de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Enfin, le Premier ministre a promis de déployer tous ses efforts et d’appliquer les dispositifs nécessaires à temps, afin de surmonter cette crise sanitaire sans précédent, de la façon la plus intelligente possible.