Carte d'identité numérique : le gouvernement lance un appel d'offres

Photo : YONHAP News

Les ministères de l'Administration publique et de la Sécurité ainsi que de la Gestion des ressources humaines ont lancé ce lundi un appel d'offres pour le projet de cartes d'identité numériques pour les fonctionnaires.Cette initiative permet de dématérialiser les papiers d'identité en les rendant accessibles sur l'écran des smartphones, un remplacement qui devrait avoir lieu dès la fin de cette année. En effet, les cartes plastiques actuelles sont plus ou moins exposées à un risque de falsification ou de fraude. De son côté, le permis de conduire numérique sera adopté en 2022.Ce projet constitue la première étape de la numérisation de différentes pièces d'identité, qui s'inscrit dans le cadre d’un programme de l'innovation numérique que l’exécutif avait conçu depuis octobre 2019.La carte d'identité intelligente permettra aux fonctionnaires d'accéder à leur email professionniel et d'entrer dans les immeubles gouvernementaux situés à Séoul et Sejong, la nouvelle ville administrative. Elle facilitera aussi l’emprunt des livres aux bibliothèques au sein de ces bâtiments ou la location des vélos publics.Mais l'usage de ces cartes d'authentification numérique sera sélectif, afin de protéger les données personnelles. Les informations indispensables à donner varieront donc selon les cas et au gré des utilisateurs.