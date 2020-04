Photo : YONHAP News

Après une matinée nuageuse sur l’ensemble du territoire et quelques pluies dans le nord-ouest et le nord-est, la pluie se concentre dans l’après-midi sur un gros quart nord-ouest, tandis que le reste du pays à un temps à la fois ensoleillé et nuageux.Les températures sont bien plus basses que la semaine dernière dans le nord. Le mercure n’atteint que 14°C à Séoul, 16°C à Daejeon, 18°C sur l’île de Jeju, 19°C à Busan, et enfin 22°C à Daegu.Le beau temps devrait revenir demain, d’après les prévisions de Météo-Corée, mais les températures chuteront considérablement, avec 11°C attendus dans le nord et 16°C dans le sud.