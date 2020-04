COVID-19 : Moon Jae-in préconise de nouveau de s’unir face à la crise

Photo : YONHAP News

Le président de la République a une nouvelle fois demandé à son équipe de la Maison bleue de déployer tous ses efforts possibles pour sortir le pays de la crise sanitaire actuelle, comparant celle-ci à une troisième guerre mondiale. Moon Jae-in a fait cette demande hier lors de sa réunion hebdomadaire avec elle, une première après les législatives, auxquelles son camp a remporté une très large victoire.Pour le chef de l’Etat, les électeurs ont manifesté leur soutien à son égard pour la gestion de la crise et la classe politique devrait elle aussi apporter sa coopération par respect pour cet appui.Le président Moon aurait ainsi voulu dire qu’il ferait de cette victoire politique un vecteur de prise de mesures désormais plus audacieuses en vue de gagner au plus vite la guerre contre le coronavirus et surmonter la crise économique.Dans la foulée, il a donné pour instruction d’activer une cellule interministérielle de crise, chargée de remédier aux impacts économiques de la pandémie et de protéger les emplois.A propos de la polémique autour des aides « coronavirus » que le gouvernement et la formation au pouvoir ont promis d’accorder aux citoyens, la Cheongwadae a maintenu sa position. C’est-à-dire qu’elle pourra envisager favorablement de les verser à tous les individus, et non pas seulement à 70 % des ménages les plus modestes, si le Minjoo, le parti présidentiel et l’opposition trouvent un consensus sur cette question qui les divise toujours.