COVID-19 : Kang Kyung-wha et le chef du HCR conviennent de conjuguer leurs efforts

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est entretenue, hier par téléphone, avec le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au sujet des moyens de coopération sur fond de pandémie du coronavirus.Kang Kyung-wha a expliqué que le gouvernement de Séoul concourait activement aux efforts internationaux pour le combat contre l’épidémie en s’efforçant de l’endiguer au sein du pays d’une part, et en fournissant de l’assistance humanitaire à l’étranger d’autre part.Dans la foulée, la chef de la diplomatie sud-coréenne a apprécié le fait que le HCR ait déployé diverses activités pour venir en aide aux classes vulnérables, dont les réfugiés.Filippo Grandi, pour sa part, a salué les mesures de prévention de la Corée du Sud, qui servaient de bon exemple à de nombreux pays. Il a présenté les projets de son organisme pour lutter contre la maladie contagieuse et a souhaité relever d’un cran la coopération avec Séoul, notamment pour soutenir les réfugiés dans le monde et les pays accueillant ces derniers.Un petit rappel : l’agence de l’Onu avait appelé, le 25 mars, la communauté internationale à verser 255 millions de dollars afin d’affronter d’urgence le COVID-19.Enfin, les deux interlocuteurs n’ont pas manqué de s’engager à conjuguer leurs efforts en vue de faire front commun à la crise humanitaire sur la planète.