Financement des GI’s : Trump a rejeté la proposition de Séoul

Photo : YONHAP News

On en sait désormais un peu plus concernant la raison pour laquelle les négociations Séoul-Washington sur le financement du maintien des GI’s en Corée du Sud ont échoué in extremis.Selon l’agence Reuters, c’est Donald Trump en personne qui a rejeté la proposition du gouvernement sud-coréen, qui avait avancé une augmentation de 13 % des coûts qu’il doit assumer cette année.L’agence a rapporté, hier, que le président américain en avait fait état, interrogé sur la question lors d’un point de presse. Il a alors demandé à Séoul de payer plus, tout en assurant que ces discussions n’ont rien à voir avec la réduction des soldats américains stationnés dans le sud de la péninsule.De fait, il y a environ trois semaines, les négociateurs des deux alliés étaient proches d’un accord pour mettre un point final à leurs discussions, qui ont débuté en septembre dernier. Et leurs ministres des Affaires étrangères ont même approuvé les résultats, qui n’ont finalement pas été entérinés par le locataire de la Maison blanche.La situation sur l’avancée des pourparlers reste donc floue. Cela n’empêche pas pour autant l’administration de Moon Jae-in d’abandonner son compromis provisoire avec Washington.Les négociations risquent dorénavant de durer longtemps, car Trump cherchera à se servir de ce dossier pour faire passer des messages aux électeurs dans l'optique de l'élection présidentielle de novembre prochain, d’autant plus qu’il est très critiqué pour sa gestion du COVID-19.