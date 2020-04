La Corée du Nord rouvre ses écoles progressivement

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a levé la prolongation des vacances. Les élèves de terminale et les étudiants ont commencé leurs cours. C’est ce qu’a rapporté, hier, Naenara, site de propagande nord-coréen. Le pays communiste est doté d’un système de scolarité obligatoire de 12 ans et la rentrée scolaire a lieu, d’habitude, le 1er avril.De l’avis des experts, la fin de la pandémie du COVID-19 n’étant pas encore déclarée au niveau de la communauté internationale, Pyongyang aurait ouvert les établissements scolaires de manière progressive. La date précise n’a pas été annoncée, mais il est fort possible que ce soit ce lundi.Toujours selon le média nord-coréen, les directions de la prévention d’urgence, les institutions médicales et les établissements scolaires ont mis en place des dispositifs rigoureux pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Dans les quatre photos dévoilées, des responsables munis d'équipements de protection prennent la température des élèves à l’entrée des bâtiments, et les jeunes étudiants portent tous des masques à l’intérieur comme à l’extérieur.Le régime de Kim Jong-un a fermé ses frontières fin janvier et prétend compter aucune infection jusqu’à présent. Il a ajourné la rentrée scolaire de tous les établissements fin février. En annonçant cette nouvelle, il aurait l’intention de s’enorgueillir d’avoir contrôlé l’épidémie au sein de son pays.