COVID-19 : un troisième vol de rapatriement des sud-Coréens en Russie prévu le 25 avril

Photo : YONHAP News

Un troisième vol spécial de rapatriement des sud-Coréens bloqués en Russie aura lieu cette semaine. Les deux premiers ont été organisés le 7 et le 14 avril.Si l’on en croit l’ambassade de Corée du Sud à Moscou, l’avion quittera ce samedi la capitale russe avec à son bord uniquement des passagers de nationalité sud-coréenne. Ceux-ci seront obligés de se faire prendre leur température corporelle avant de monter dans l’appareil. En cas de fièvre supérieure à 37,5 degrés, ils ne pourront pas embarquer.A leur arrivée à l’aéroport international d’Incheon, les voyageurs qui présentent des symptômes seront dépistés et les autres seront placés en auto-confinement et testés aussi dans un délai de trois jours après leur débarquement.La Russie a fermé, fin mars, toutes ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, pour lutter contre l'expansion du coronavirus. Jusqu’à hier, elle comptait 47 121 personnes infectées par le virus.