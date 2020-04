CNN : Kim Jong-un serait dans un état grave après une opération chirurgicale

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un serait « en danger grave » à la suite d’une importante intervention chirurgicale. C’est ce qu’a annoncé CNN.A en croire un responsable de l’administration américaine bien informée de la situation en Corée du Nord et citée par la télévision américaine, le leader nord-coréen a récemment subi cette opération, dont la nature reste encore inconnue. Et le gouvernement américain est en train de recueillir des renseignements sur le sujet.Toujours selon CNN, l’homme fort de Pyongyang était absent de la cérémonie de commémoration de la naissance de son grand-père, le fondateur du régime, Kim Il-sung, qui a été organisée le 15 avril. Et cette absence dans la fête nationale fait planer le doute sur son état de santé. Cependant, le Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche et l’Agence centrale de renseignement (CIA) se sont refusés à confirmer l’information.Hier, le Daily NK a rapporté que Kim se rétablissait après avoir été opéré, le 12 avril, pour des problèmes cardiovasculaires, et qu’il demeurait dans une villa. Ce site web spécialisé dans le suivi du pays communiste et géré principalement par des réfugiés nord-coréens en Corée du Sud a alors cité des sources non identifiées. En tout cas, le jeune dirigeant n’est pas apparu dans les médias d’Etat locaux depuis le 11 avril.A Séoul, la Cheongwadae a annoncé qu’il n’y avait rien à confirmer sur ces rumeurs et qu'aucun mouvement particulier n'avait été détecté au nord du 38e parallèle.Les autorités militaires ont, elles aussi, affirmé ne pas croire que le numéro un nord-coréen se trouvait dans un état critique. Elles scrutent tout de même de près la situation chez le voisin, depuis que l'homme fort de Pyongyang n'a pas été vu à la fête d'anniversaire de son grand-père.Même tonalité dans les propos tenus par un responsable du ministère des Affaires étrangères.