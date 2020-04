COVID-19 : l’exécutif annonce de nouvelles mesures de soutien pour l’industrie cinématographique

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé des mesures de soutien supplémentaire au secteur du cinéma, frappé de plein fouet par la crise du COVID-19. Le nombre de spectateurs a chuté de 90 % et la production et la sortie des films sont quasiment toutes suspendues. Pour les nouveaux dispositifs, une enveloppe de 17 milliards de wons, soit 13 millions d’euros, sera débloquée.Tout d’abord, le ministère de la Culture a annoncé baisser de 90 % la contribution pour le fonds du développement des films imposée aux salles de cinéma. La somme que celles-ci devront verser au Conseil du film coréen (KOFIC) représentera ainsi 0,3 % du montant du billet des tickets de cinéma entre février et décembre cette année, contre 3 % d’habitude.Ensuite, les autorités soutiendront une partie des coûts de production et de sortie des œuvres. Un film peut profiter au maximum de 100 millions de wons ou 75 000 euros.Pour les travailleurs du secteur qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie, l’exécutif prévoit de mettre en place une formation professionnelle pour quelque 700 individus.Enfin, en vue de dynamiser ce marché plombé par les mesures de distanciation sociale, 1,3 million de bons de réduction seront distribués aux citoyens pour qu'ils retournent dans les salles obscures. Le gouvernement compte également débloquer 3 milliards de wons, l’équivalent de 2,2 millions d’euros, pour soutenir les projections spéciales de films sur divers sujets dans plus de 200 cinémas sur le territoire.