Une application de Samsung mesurant la tension artérielle certifiée par la MFDS

Photo : YONHAP News

L'Administration sud-coréenne des aliments et des médicaments (MFDS) vient de certifier une application mobile capable de mesurer la pression artérielle et développée par Samsung Electronics. C’est une première mondiale.Il s’agit d’un « logiciel destiné à être utilisé à des fins médicales sans faire partie d'un dispositif médical embarqué (SaMD) » permettant de mesurer les tensions diastolique et systolique ainsi que le nombre de pulsations, seulement à l’aide d'une montre intelligente.D’après la MFDS, cette application remplit toutes les conditions des performances des tensiomètres électroniques, à savoir une erreur moyenne de ±5 mmHg (millimètre de mercure) avec un écart type de 8 mmHg pour la pression artérielle, et une différence moyenne de pulsation cardiaque de ±5 %.A la demande du secteur, l’autorité a révisé, en février dernier, sa directive sur la gestion de la sécurité des applications médicales pour approuver cette application mobile sans octroyer une permission aux appareils qui servent de plateforme. Elle a affiché sa volonté de soutenir la commercialisation des équipements médicaux conjugués aux technologie de pointe. Jusqu’à présent, 35 applications médicales ont été autorisées.