COVID-19 : neuf nouveaux cas et un décès supplémentaire

Photo : YONHAP News

Neuf nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en 24 heures : quatre en région séoulienne, deux à Daegu et les trois autres testés positifs à leur arrivée dans le pays. Leur nombre reste donc inférieur à 15 pour le quatrième jour consécutif. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Quant au nombre cumulé des personnes infectées depuis l’identification du premier malade dans le pays, il s’élève à 10 683.Le bilan quotidien fait également état d’un décès supplémentaire, portant à 237 le nombre total des victimes de l’épidémie. A noter aussi que jusqu’à présent, 8 213 patients ont été déclarés guéris.Si le nombre de nouvelles contaminations continue de baisser, le gouvernement ne relâche pas sa vigilance. Il a prolongé jusqu’au 5 mai la période de distanciation sociale, bien qu’il ait autorisé certains établissements à rouvrir leurs portes, à condition qu’ils respectent strictement les mesures barrières.Sa cellule de crise dédiée, avec à sa tête le Premier ministre, a annoncé aujourd’hui que les contours des nouvelles règles à mettre en oeuvre dans la vie quotidienne de la population seraient annoncés demain et vendredi. L’exécutif envisage dans le même temps de réviser la loi sur la prévention des maladies infectieuses.Les mesures de sortie de cette campagne de prise de distance se précisent aussi. Il s’agit notamment de rouvrir progressivement les établissements et les lieux à haute fréquentation, comme les terrains de camping ou les jardins botaniques.