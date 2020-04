COVID-19 : l’épidémie continue de faire plonger les exportations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Depuis le début du mois d'avril, la Corée du Sud voit ses exportations s’effondrer dans le sillage de l’épidémie du nouveau coronavirus.Les chiffres sont alarmants. A en croire le Service des douanes, le pays du Matin clair a vendu pour seulement 21,7 milliards de dollars de produits à l'étranger lors des 20 premiers jours d’avril. Ce qui représente une chute de 26,9 % par rapport à la même période l’an dernier.Le taux moyen de baisse quotidienne du montant ne s’élève qu’à 16,8 %. La raison : il y a eu moins de jours ouvrés qu’il y a un an.Les produits pétroliers et les pièces automobiles sont les plus durement touchés. Leurs ventes hors des frontières ont dévissé de presque 50 %. Viennent ensuite les appareils de télécommunication et les semi-conducteurs, dont les exportations ont régressé de 30 % et de 15 % respectivement.Géographiquement, les expéditions vers la Chine et les Etats-Unis ont reculé de 17 %, celles vers l’Union européenne et le Vietnam de plus de 30 %.Les importations ont elles aussi diminué pendant la même période : -18,6 % sur un an. Leur montant totalisait 25,2 milliards de dollars.