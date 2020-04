Swap de devises : la moitié de la 4e partie de la somme a été adjugée

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a mis aux enchères ce matin la quatrième partie du montant de l’accord de swap de devises conclu entre Séoul et Washington. La Banque d'export-import de Corée, la Korea Development Bank (KDB), l’Industrial Bank of Korea (IBK) et d’autres banques sud-coréennes y ont participé pour le prêt de monnaies étrangères.Parmi les 4 milliards de dollars, 2,119 milliards ont été soumissionnés puis adjugés, seulement pour la dette sur 84 jours. Aucun prêt sur six jours n’a été revendiqué.A en croire la BOK, le volume de l’adjudication est le même que celui de la semaine dernière, et compte tenu de la progression sensible du dépôt des devises étrangères des entreprises et des sociétés cotées en mars dernier, la liquidité en ces devises se porte plutôt bien. Les sommes assignées seront accordées aux établissements financiers, le 23 avril.La banque centrale sud-coréenne, rappelons-le, a conclu le 19 mars un accord de « swap » bilatéral avec la Réserve fédérale américaine (Fed), à hauteur de 60 milliards de dollars, pour une durée d' au moins six mois.