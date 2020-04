Séoul regrette la nouvelle offrande de Shinzo Abe au Yasukuni

Photo : YONHAP News

Au Japon, le Premier ministre japonais a porté aujourd’hui une nouvelle offrande au sanctuaire controversé de Yasukuni, où sont honorées les âmes des criminels de guerre.Shinzo Abe a envoyé cette fois un arbre sacré « masakaki » portant son nom, pour l'ouverture du festival du printemps de ce haut lieu shintoïste, perçu par ses pays voisins comme un symbole du militarisme passé de l'archipel.Le gouvernement sud-coréen n’a pas tardé à réagir. Dans un commentaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait part de ses regrets et de sa profonde déception à l’égard de la nouvelle offrande au sanctuaire « glorifiant le passé colonialiste et militariste » du pays du Soleil levant.Le porte-parole a également exhorté les dirigeants nippons à regarder l’Histoire en face et à démontrer leur volonté de réchauffer les relations entre les deux voisins, en associant leur réflexion sur le passé à un comportement sérieux.