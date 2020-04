Photo : YONHAP News

La place financière de Séoul ne relève pas la tête. L’indice de référence de la Bourse perd 1 %, en recul de 18,98 points, et celui des valeurs technologiques chute de 1,42 %, soit 9,05 points. Le Kospi et le Kosdaq closent respectivement la séance du jour à 1 879,38 points et 628,77 points.Du côté des devises, le won sud-coréen continue de perdre de sa valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 333,12 wons (+8,88 wons) et le dollar américain 1 229,70 wons (+9,20 wons).