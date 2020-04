La ligne ferroviaire intercoréenne de Donghae sera mise en chantier en 2022 au plus tôt

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen souhaite relancer, au plus tôt en 2022, les travaux de reconnexion de la ligne ferroviaire intercoréenne de Donghae, entre Gangneung et Jejin.Selon le ministère de la Réunification, cette voie ferrée le long de la mer de l’Est s'étendra sur 110,9 km. Le coût du projet est estimé à 2 853 milliards de wons, soit environ 2,13 milliards d’euros. Les autorités envisagent de faire débuter le chantier d'ici deux ou trois ans, contrairement aux estimations qui penchaient plutôt sur quatre à cinq ans.En effet, le ministère organisera jeudi un conseil pour faire de cette initiative un projet de coopération intercoréenne, qui permettrait ainsi de l'exempter d'une étude de faisabilité préliminaire et ferait gagner deux ou trois ans. Le ministère de l'Economie et des Finances examinera sa pertinence et établira des plans de base. Les travaux seront entièrement financés par le budget du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Séoul souhaite que les opérations démarrent le plus vite possible, d’autant que cette voie ferrée constitue, avec la ligne Gyeongui, l’axe principal de « la nouvelle carte économique de la péninsule coréenne » et de « la communauté ferroviaire de l'Asie de l'Est », deux initiatives clefs de l’administration de Moon Jae-in.