Séoul minimise les rumeurs sur l’état de santé de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen estime peu fiable l’information publiée par CNN sur l’état de santé du dirigeant nord-coréen. La chaîne américaine a rapporté, hier, que Kim Jong-un serait « en danger grave » à la suite d’une importante intervention chirurgicale.La Cheongwadae a aussitôt annoncé qu’il n’y avait rien à confirmer sur ces rumeurs et qu'aucun mouvement particulier n'avait été détecté dans le pays communiste.L’un de ses hauts responsables est allé jusqu’à dire croire que le numéro un nord-coréen demeurait en ce moment dans une ville de province avec certains de ses proches et qu’il gérait normalement les affaires de l’Etat. Et d’ajouter qu’il n’y avait pas de mouvement inhabituel du côté du Parti des travailleurs, de l’armée ou du cabinet du Nord.Le ministère des Affaires étrangères a lui aussi fait une annonce similaire, soulignant qu’il maintenait une communication étroite avec le département d’Etat américain.Les autorités militaires n’ont pas relevé, elles non plus, le niveau de leurs dispositifs de surveillance et de renseignement militaires, le Watchcon, et n'ont pas procédé à une mise en alerte opérationnelle des armées, le Defcon.