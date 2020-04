Séoul et Washington tiennent aujourd’hui le KIDD par visioconférence

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires sud-coréennes et américaines tiennent aujourd’hui la 17e édition de leur « Dialogue de défense intégrée », également appelé le KIDD.Au cours de ces discussions qui se dérouleront par visioconférence, de hauts responsables du ministère sud-coréen de la Défense et du Pentagone feront le point sur la situation sécuritaire dans la péninsule. Ils échangeront aussi sur la coopération bilatérale en vue d’y instaurer une paix durable et dénucléariser la Corée du Nord. Sans oublier la préparation du transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre.Une réponse coordonnée et efficace pour freiner l’expansion du nouveau coronavirus et l’épineux dossier des frais que les deux alliés doivent partager pour la présence des troupes US en Corée du Sud s'inviteront eux aussi dans cette réunion.Pour rappel, le KIDD est organisé deux fois par an.