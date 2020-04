Standard & Poor's maintient la note de la Corée du Sud à « AA »

Photo : YONHAP News

Standard & Poor's a confirmé, hier, la note à long terme « AA » et celle à court terme « A-1+ » de la dette souveraine de la Corée du Sud. Elle maintient en même temps à « stable » la perspective qui leur est attachée.L’agence de notation internationale s’attend à ce que la croissance de l’économie sud-coréenne rebondisse en 2021 après une contraction de 1,5 % cette année, dans le sillage de la pandémie du coronavirus.S&P a précisé que si, au début de la pandémie, le pays du Matin clair était l’une des nations les plus durement touchées, ses conséquences sur les bases économiques n’étaient pas importantes. Elle a ensuite ajouté que l’année prochaine, son PIB devrait progresser de l’ordre de 5 %, et ce grâce à la reprise de la consommation et aux mesures de relance économique du gouvernement.Quant à la situation budgétaire, elle prévoit que le déficit public se creusera cette année, mais qu’à moyen et long termes, le pays devrait dégager un modeste excédent.L’agence maintient inchangée la note d'endettement de long terme de la Corée du Sud à « AA » depuis août 2016.