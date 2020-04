100 jours d’investiture : Chung Sye-kyun veut mettre le paquet sur l’économie

Photo : YONHAP News

100 jours se sont écoulés depuis que Chung Sye-kyun occupe le poste de Premier ministre. A cette occasion, il a exprimé, via son compte Facebook, sa nouvelle volonté .Le chef du gouvernement sud-coréen a affirmé vouloir mettre le paquet pour relancer l’économie. Il a également affiché son intention de favoriser la coopération entre les syndicats et les patrons et de renforcer le filet de sécurité sociale en vue d’assurer la stabilité des emplois. Il souhaite ainsi créer un exécutif qui assiste la vie de la population comme il l’avait promis lors de son investiture.Chung a rappelé qu’il n’avait pas vu le temps passer ces trois derniers mois, car il a dû gérer la situation face au nouveau coronavirus dès qu’il est entré en fonction mi-janvier. Selon lui, cette crise sans précédent s'est transformée en occasion d’apprendre et la population était son éducateur. Il a ainsi évoqué la solidarité des habitants dans des moments difficiles, les personnels médicaux et les bénévoles qui combattent en première ligne, ainsi que les fonctionnaires qui remplissent leur mission passionnément pour l’Etat et pour le peuple.L’ancien président du Parlement a témoigné avoir renforcé sa détermination pour surmonter l’épidémie lorsqu’il séjournait à Daegu, le foyer de la maladie au pays du Matin clair, en assistant les habitants, toujours bien disciplinés et calmes. En se réjouissant du fait qu’aucune nouvelle infection n’a été recensée hier hormis dans la région métropolitaine et à Daegu, il a souligné qu'il fallait rester vigilant jusqu'au bout.